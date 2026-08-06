Красноярцам объяснили, должен ли покупатель квартиры платить комиссию риелтору продавца

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом Роспотребнадзоре разъяснили, обязан ли покупатель квартиры оплачивать услуги риелтора, если агент работает по договору с продавцом.
Как пояснили специалисты, если собственник жилья сам заключил договор с агентством недвижимости, оплачивать услуги риелтора должен именно он. Покупатель не обязан платить комиссию, если не заключал с агентством отдельный договор.
В ведомстве напомнили, что по закону никто не может быть принужден к заключению договора. Обязанность оплачивать услуги возникает только в том случае, если человек сам заказал их и подписал соответствующие документы.
Если риелтор требует деньги, покупателю рекомендуют попросить показать договор с продавцом, не подписывать никаких документов и не переводить средства без письменного соглашения. При необходимости вопрос комиссии следует решать с собственником квартиры, а не с покупателем.
В Роспотребнадзоре подчеркнули: никаких «автоматических» комиссий для покупателей жилья не существует. Оплачивать нужно только те услуги, которые были заказаны лично.
16+