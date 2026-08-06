Эксперт Мкртчян прогнозирует рост потока российских туристов в Таиланд

Популярность Таиланда заключается в том числе в том, что отдых здесь круглогодичный в отличии от других популярных направлений, например, Турции, отметил эксперт. Сейчас россияне могут официально находиться в Таиланде до 60 дней без визы. «Уже ведутся дискуссии в правительстве [Таиланда] о сокращении этого срока до 30 дней — думаю, в этом году ограничат. Так вот 99% россиян приезжают в Таиланд на срок менее 30 дней», — добавил Мкртчян.