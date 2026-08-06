Краевой сельхозфонд поможет пчеловодам Хабаровского края продать излишки мёда

— Если, например, фермер готов продать мед по рыночной цене (например, 600 рублей за килограмм), а у покупателя недостаточно средств для полной оплаты партии, мы оказываем ему краткосрочную помощь. Фонд перечисляет на счет продавца недостающую сумму из расчёта 194 рубля за килограмм. Эту сумму оператор возвращает в фонд в течение года, — пояснил руководитель центра инжиниринга Краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.