Краевой сельхозфонд поможет пчеловодам Хабаровского края продать излишки мёда

Пчеловодам Хабаровского края помогут продать излишки меда. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», Краевой сельскохозяйственный фонд уже объявил о поиске операторов (покупателей), желающих приобрести продукцию пчеловодства.
Механизм работы программы следующий.
Фермер подает заявку в Краевой сельхозфонд или администрацию своего муниципального района с указанием объема и желаемой стоимости продукции, которую готов реализовать. Фонд при наличии заинтересованного оператора передает ему информацию о доступной партии меда.
Если поставщик и оператор договариваются о цене, краевой фонд выступает финансовым гарантом сделки и оплачивает часть закупаемой продукции.
— Если, например, фермер готов продать мед по рыночной цене (например, 600 рублей за килограмм), а у покупателя недостаточно средств для полной оплаты партии, мы оказываем ему краткосрочную помощь. Фонд перечисляет на счет продавца недостающую сумму из расчёта 194 рубля за килограмм. Эту сумму оператор возвращает в фонд в течение года, — пояснил руководитель центра инжиниринга Краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.
По его словам, эта схема крайне удобна как для аграриев, так и для покупателей: она позволяет фермерам гарантированно сбыть урожай, а переработчикам — получить сырье без немедленного изъятия крупных сумм из оборота.
В мае-июне сборщики дикоросов по такой схеме смогли реализовать излишки черемши и папоротника.