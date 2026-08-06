В Правительстве Иркутской области обсудили подготовку к уборочной кампании

«Аграрии приступили к заготовке кормовых культур на силос. Уже заготовлено четыре тыс. тонн силоса, что в восемь раз больше показателя аналогичного периода прошлого года. Учитывая текущее состояние травостоя кормовых культур и ее хорошую урожайность, считаем, что планы кормозаготовки будут выполнены в полном объеме. При условии хорошей погоды, кормозаготовительная кампания Приангарья продлится до октября», — подчеркнула Анна Турушева.