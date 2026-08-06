В Правительстве Иркутской области обсудили подготовку к уборочной кампании

«Это вопрос продовольственной безопасности. От данного направления во многом зависит обеспечение жителей региона продуктами питания. Вопрос всегда в это время на особом контроле. Учитывая ситуацию на топливном рынке, важно просчитать всевозможные риски», — отметил Игорь Кобзев.
Обычно уборочная кампания в регионе стартует в первой декаде августа. В текущем году из-за затяжной весны сроки начала работ были скорректированы. Согласно прогнозам, сбор зерновых и зернобобовых культур начнется во второй декаде августа, а массовая уборка урожая, в том числе поздних культур, стартует в начале сентября, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Анна Турушева.
«Аграрии Приангарья готовятся к уборке урожая. Согласно предварительным прогнозам, в 2026 году общий объем урожая в хозяйствах всех категорий Иркутской области составит: 616 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, 156 тыс. тонн масличных культур, 308 тыс. тонн картофеля и порядка 86 тыс. тонн овощей открытого грунта. Аграрный сектор региона приобретает необходимые материально-технические ресурсы для проведения уборочной кампании», — рассказала Анна Турушева.
Говоря о ходе кормозаготовительных работ, первый замминистра отметила, что, несмотря на топливный кризис, имевший место в регионе в июле, а также частые и интенсивные осадки в основных районах области, заготовка кормов проходит в регламентированном режиме. По отдельным кормам отмечается рост показателей.
«Аграрии приступили к заготовке кормовых культур на силос. Уже заготовлено четыре тыс. тонн силоса, что в восемь раз больше показателя аналогичного периода прошлого года. Учитывая текущее состояние травостоя кормовых культур и ее хорошую урожайность, считаем, что планы кормозаготовки будут выполнены в полном объеме. При условии хорошей погоды, кормозаготовительная кампания Приангарья продлится до октября», — подчеркнула Анна Турушева.
Параллельно с кормозаготовкой, аграрии также осуществляют работу по уходу за посевами сельскохозяйственных культур, подготавливают пары под урожай 2027 года, отмечает пресс-служба Правительства региона.
По итогу заседания Губернатор подчеркнул: проведение сельхозработ находится на особом контроле Правительства. Отдельное внимание поручено уделить обеспечению агропромышленного комплекса региона топливом. Этот вопрос необходимо постоянно мониторить руководителям муниципалитетов, где проходят сельскохозяйственные работы.
Министерству сельского хозяйства совместно с министерством финансов Иркутской области поручено до конца 2026 года обеспечить своевременное доведение до аграриев средств государственной поддержки.