Шаги для улучшения экономики ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Восстановление промышленных предприятий, проведение ярмарок для жителей.
Решения по этим и другим вопросам приняло оперативное совещание.
Продолжаем системную работу по возрождению предприятий, в том числе тех, которые пострадали от украинской агрессии. С начала года запустили работу семи промышленных объектов с общим объемом инвестиций порядка 500 млн. рублей. Всего в этом году в планах запустить 15 предприятий. Восстановление и развитие промышленности ведём в рамках долгосрочной народной программы Единой России.
Отдельное направление работы — социальная стабильность и насыщение потребительского рынка качественными товарами по справедливым ценам. Во всех муниципалитетах Республики провели 869 продовольственных ярмарок, реализовали более 390 тонн товаров. На площадках представлена сельскохозяйственная продукция местного производства по доступным ценам. Продолжаем организовывать ярмарки для удобства жителей.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
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