Шаги для улучшения экономики ДНР

Продолжаем системную работу по возрождению предприятий, в том числе тех, которые пострадали от украинской агрессии. С начала года запустили работу семи промышленных объектов с общим объемом инвестиций порядка 500 млн. рублей. Всего в этом году в планах запустить 15 предприятий. Восстановление и развитие промышленности ведём в рамках долгосрочной народной программы Единой России.