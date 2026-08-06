Авиаперевозки из Казани, Нижнекамска и Бугульмы субсидируют на 778 млн рублей

В Татарстане на 2026 год предусмотрено 778 миллионов рублей на субсидирование региональных авиаперевозок. Перечень поддерживаемых маршрутов утверждён Федеральным агентством воздушного транспорта.
Средства республиканского бюджета направят авиакомпаниям, выполняющим рейсы по 40 маршрутам. Вылеты будут осуществляться из аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы.
Субсидии выделяются ежегодно в рамках программы повышения доступности региональных перевозок. Они помогают авиакомпаниям компенсировать часть затрат, что позволяет сохранять и развивать маршрутную сеть. Контроль за порядком предоставления субсидий ведёт Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
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