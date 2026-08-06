Количество пунктов проката сапбордов в городах-миллионниках выросло на 55%

«За последние три года (с июня 2023 г. по июнь 2026 г.) количество точек проката водно-спортивного инвентаря в городах-миллионниках увеличилось на 55%», — поделились в компании. К началу летнего сезона 2026 года число точек проката водного инвентаря в городах-миллионниках стало на 11% больше, чем годом ранее. За два летних месяца прирост составил около 3%.