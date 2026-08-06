Количество пунктов проката сапбордов в городах-миллионниках выросло на 55%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество пунктов проката сапбордов и байдарок в российских городах-миллионниках за три года увеличилось на 55%. Об этом ТАСС сообщили в геосервисе 2ГИС.
«За последние три года (с июня 2023 г. по июнь 2026 г.) количество точек проката водно-спортивного инвентаря в городах-миллионниках увеличилось на 55%», — поделились в компании. К началу летнего сезона 2026 года число точек проката водного инвентаря в городах-миллионниках стало на 11% больше, чем годом ранее. За два летних месяца прирост составил около 3%.
По подсчетам геосервиса, в крупных городах работают более 900 организаций. Лидерами по числу компаний стали Санкт-Петербург с 228 локациями, Москва (164) и Красноярск (71).
Средняя стоимость двухчасового катания на сапборде по городам-миллионникам составляет примерно 1,39 тыс. рублей. Дешевле всего прокатиться можно в Уфе — за 1,03 тыс. рублей, самый дорогой прайс аналитики зафиксировали в Москве — 2,03 тыс. рублей за сеанс.