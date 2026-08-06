Почти вдвое увеличилась площадь СЭЗ Актобе

В документе говорится:
Специальная экономическая зона «Актобе» расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы «Южный обход» в южной части города Актобе на территории 1610 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой, а также субзоны в Алгинском, Байганинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области.
Ранее площадь СЭЗ составляла 858 гектаров и не включала субзон.
Поправками обновлен План границ специальной экономической зоны «Актобе».
В частности, предусмотрено, что основная территория специальной экономической зоны «Актобе» будет расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы «Южный обход» в южной части города Актобе на территории 858 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой.
Территории субзон специальной экономической зоны «Актобе» составляют:
Байганин — 15 га; Хромтау — 120 га; Алга — 80 га; Кандыагаш — 137 га; Жанажол — 400 га.
Установлены новые целевые индикаторы СЭЗ до 2049 года:
общий объем инвестиций — 370,7 млрд тенге; объем иностранных инвестиций — 140,5 млрд тенге; объем отечественных инвестиций — 171,2 млрд тенге; объем производства товаров и услуг (работ) — 497,5 млрд тенге; количество участников — 48 компаний; количество рабочих мест — 5 872 человека; доля казахстанского содержания в общем объеме производства — 65%; уровень инновационной активности предприятий — 5%.
Постановление введено в действие с 31 июля.