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Почти вдвое увеличилась площадь СЭЗ Актобе

Правительство постановлением от 31 июля 2026 года внесло изменения в Положение о специальной экономической зоне «Актобе», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В документе говорится:

Специальная экономическая зона «Актобе» расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы «Южный обход» в южной части города Актобе на территории 1610 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой, а также субзоны в Алгинском, Байганинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области.

Ранее площадь СЭЗ составляла 858 гектаров и не включала субзон.

Поправками обновлен План границ специальной экономической зоны «Актобе».

В частности, предусмотрено, что основная территория специальной экономической зоны «Актобе» будет расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы «Южный обход» в южной части города Актобе на территории 858 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой.

Территории субзон специальной экономической зоны «Актобе» составляют:

Байганин — 15 га; Хромтау — 120 га; Алга — 80 га; Кандыагаш — 137 га; Жанажол — 400 га.

Установлены новые целевые индикаторы СЭЗ до 2049 года:

общий объем инвестиций — 370,7 млрд тенге; объем иностранных инвестиций — 140,5 млрд тенге; объем отечественных инвестиций — 171,2 млрд тенге; объем производства товаров и услуг (работ) — 497,5 млрд тенге; количество участников — 48 компаний; количество рабочих мест — 5 872 человека; доля казахстанского содержания в общем объеме производства — 65%; уровень инновационной активности предприятий — 5%.

Постановление введено в действие с 31 июля.