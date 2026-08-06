Почти вдвое увеличилась площадь СЭЗ Актобе

Специальная экономическая зона «Актобе» расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы «Южный обход» в южной части города Актобе на территории 1610 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой, а также субзоны в Алгинском, Байганинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области.