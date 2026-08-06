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Расчистка русел рек Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» в ДНР реализуется комплекс мероприятий по расчистке русел рек.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» в ДНР реализуется комплекс мероприятий по расчистке русел рек.

По данным Росводресурсов в текущем году выполняются работы по расчистке русла реки Кальмиус. Также запланировано начало расчистки русла реки Грузская.

Для чего ведутся такие работы, каковы результаты — рассказал министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.

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