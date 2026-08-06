Защитную оболочку для нового реактора начали возводить на Ленинградской АЭС

Сами энергоблоки № 3 и № 4 с реакторами ВВЭР-1200 введут в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах. Они заменят старые блоки РБМК-1000 и обеспечат чистой энергией Северо-Запад России. В «Росатоме» отметили, что это важно для развития промышленности и портовой инфраструктуры региона. Всего до 2035 года госкорпорация построит в России 12 новых блоков АЭС и 9 малых станций.