Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 6 августа

Национальным банком изменены курсы валют на 6 августа, четверг. Так, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля, понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 6 августа, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9237 белорусского рубля, 1 евро — 3,3767 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6441 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 5 августа, курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля уменьшился в четверг, 6 августа. Сильнее в сторону роста изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0027 белрубля, курс евро подрос на 0,0126 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0002 белрубля.
Тем временем два минчанина провернули аферу с высокооплачиваемыми должностями, обманув 500 белорусов: «Платили от $200 до $4500».