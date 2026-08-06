Как планируют ускорять очередь на жилье в Казахстане

В Казахстане нуждающиеся в собственном жилье граждане могут встать в очередь, чтобы получить государственную поддержку. При этом туда не могут попасть те, у кого уже есть своя недвижимость.
Правила, по которым работает очередь на жилье, изменились. Как сообщает «Отбасы банк», в первую очередь изменения коснулись механики распределения квартир.
С 14 сентября 2026 года членами семьи смогут признаваться не только супруги и их дети, но также родители супругов, внуки и родители-опекуны по взаимному согласию сторон. Это изменение может сыграть большую роль, так как при распределении жилья теперь будет учитываться не только площадь квартиры, но и состав семьи.
Раньше на каждого человека по нормативам должно было выделяться 15−18 квадратных метров. Но больших квартир, которые подходили бы многодетным семьям, было мало, из-за этого многие граждане не могли получить жилье. Чтобы этого избежать, было принято решение ориентироваться на количество комнат, а не на квадратуру.
Также с 14 сентября нуждающимися в жилье будут признаваться только те, у кого доля в единственном жилье менее 50%. Проще говоря, если человеку принадлежит половина квартиры или больше, то встать в очередь на жилье он больше не сможет.
Если границы регионов изменятся, например, населенный пункт перейдет в состав другой области или города, дата постановки на учет останется прежней.
По правилам, часть жилья предусмотрена для выдачи социально уязвимым гражданам: детям-сиротам — не менее 20%; ветеранам, многодетным семьям, людям с инвалидностью 1 и 2 группы, семьям с детьми с инвалидностью и другим льготникам — не менее 50%; остальным очередникам — 30%.
С 27 июля эти правила стали более гибкими. Если квота есть, но граждан, которые могут ею воспользоваться, недостаточно, то «лишнее» жилье будут передавать другим очередникам.
Также с 14 сентября будет усилена защита прав детей-сирот. В случае отмены усыновления, опеки или попечительства они смогут снова встать в очередь на жилье по старой дате постановки.
Для граждан, чье жилье признано аварийным, новые квадратные метры будут предоставляться из коммунального жилищного фонда местными акиматами. На учет нуждающихся в жилье эти граждане будут также вставать через электронную базу «Центр обеспечения жилищем».
Жители в сельских населенных пунктах смогут сами выбрать арендное жилье и самостоятельно подать заявление на его получение.
«Отбасы банк» также решил автоматизировать актуализацию данных очередников. Теперь банк будет делать это без согласия граждан.