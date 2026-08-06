Как планируют ускорять очередь на жилье в Казахстане

С 14 сентября 2026 года членами семьи смогут признаваться не только супруги и их дети, но также родители супругов, внуки и родители-опекуны по взаимному согласию сторон. Это изменение может сыграть большую роль, так как при распределении жилья теперь будет учитываться не только площадь квартиры, но и состав семьи.