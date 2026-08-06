Беларусь расширяет сотрудничество с «Росатомом» за пределы энергоотрасли

Министр энергетики напомнил о переработке отработанного ядерного топлива Белорусской АЭС. По договоренностям сторон, отработанное ядерное топливо сначала помещается на БелАЭС в специальный бассейн выдержки, где будет в течение десяти лет охлаждается. Потом его будут отправлять на переработку в Россию. Как ожидается, первая партия будет транспортирована в 2034-ом.