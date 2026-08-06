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Беларусь расширяет сотрудничество с «Росатомом» за пределы энергоотрасли

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Белорусская сторона расширяет сотрудничество с российской госкорпорацией «Росатом» за пределы энергетической отрасли, заявил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Источник: Sputnik.by

По его словам, направления сотрудничества в энергетике понятны, это атомная электростанция, системы накопления, тренажеры для энергообъектов. По этим кейсам Беларусь и «Росатом» сейчас работают и получаеют хорошие результаты.

«Но есть гораздо больший пласт взаимодействия, который за пределами (энергетики — Sputnik)», — сказал глава ведомства в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он пояснил, что речь идет о медицине и аддитивных технологиях.

Перспективные проекты

Директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий в свою очередь пояснил, что ранее были определены десять приоритетных направлений и около 40 проектов сотрудничества между Беларусью и госкорпорацией в энергетической и неатомной сферах.

Так, например, уже был реализован проект создания на территории Беларуси центра аддитивных технологий, там не только оказываются услуги печати, но и создаются 3D-принтеры для печати металлами.

Он также проинформировал, что в следующем году в онкоцентре в Витебской области будет установлен первый аппарат для контактно-лучевой терапии.

Переработка ядерного топлива

Министр энергетики напомнил о переработке отработанного ядерного топлива Белорусской АЭС. По договоренностям сторон, отработанное ядерное топливо сначала помещается на БелАЭС в специальный бассейн выдержки, где будет в течение десяти лет охлаждается. Потом его будут отправлять на переработку в Россию. Как ожидается, первая партия будет транспортирована в 2034-ом.

Кроме того, на завершающем этапе находится выбор площадки для строительства в Беларуси пункта захоронения радиоактивных отходов.

Рассматриваются три площадки — в Могилевской, Гродненской и Гомельской областях. После проведения общественного обсуждения оценки воздействия этого объекта на окружающую среду будет принято решение о месте реализации этого проекта.

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