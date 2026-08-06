Высокотехнологичный животноводческий комплекс построят в Хабаровском крае

В районе имени Лазо Хабаровского края в скором времени начнут строительство высокотехнологичного животноводческого комплекса полного цикла на тысячу голов крупного рогатого скота. Возведением фермы займется компания «Лазовское молоко», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Местом расположения молочной фермы выбран поселок Новостройка. Под застройку здесь отведено 30 гектаров, а под кормовые угодья — 110 гектаров. Мелиоративные работы уже начаты. Сейчас предприятие по производству пищевой продукции выращивает сельскохозяйственные культуры.
Предполагается, что благодаря новому комплексу в регионе удастся нарастить производство собственного молока и снизить закупки продукции из других субъектов.
— Развитие животноводства — одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами губернатор Дмитрий Демешин. Новая ферма не только увеличит долю местного молока на прилавках, но и создаст новые рабочие места в районе, — добавил начальник управления инвестиционного развития и мелиорации министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Эдуард Гладун.
Проект животноводческого комплекса получил статус масштабного инвестиционного, что, как отметили в пресс-службе правительства региона, позволит ускорить его запуск.