Высокотехнологичный животноводческий комплекс построят в Хабаровском крае

— Развитие животноводства — одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами губернатор Дмитрий Демешин. Новая ферма не только увеличит долю местного молока на прилавках, но и создаст новые рабочие места в районе, — добавил начальник управления инвестиционного развития и мелиорации министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Эдуард Гладун.