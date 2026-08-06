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Рынок растет, конкуренция обостряется: четыре тренда фитнес-индустрии Казани

Татарстан вошел в топ-10 крупнейших фитнес-рынков России — в республике работают 464 клуба, на 13% больше, чем год назад. Однако за внешним ростом скрывается тревожная динамика: маржинальность бизнеса упала до 5%, локальные игроки закрываются, а федеральные сети с подпиской захватывают аудиторию. Подробности — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Тренд № 1. Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу фитнес-клубов.

Аналитики Контур. Фокуса изучили данные о фитнес-центрах и спортклубах России за первое полугодие 2026-го и сравнили их с аналогичным периодом 2025-го. Главный для Татарстана вывод — республика вошла в топ-10 крупнейших регионов России по количеству фитнес-клубов и спортцентров.

За год число игроков рынка в республике выросло с 409 до 464, или на 13,4%. По этому показателю регион оказался рядом с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Краснодарским краем и Башкортостаном.

По словам аналитика Контур. Фокуса Вероники Скороходовой, «рост отрасли можно объяснить популяризацией здорового образа жизни, государственной поддержкой спорта, налоговыми вычетами на фитнес-услуги и развитием формата “спортзал рядом с домом”».

«Кроме того, фитнес сегодня представлен в разных ценовых сегментах, включая бюджетные, что также стимулирует развитие рынка», — отмечает эксперт. По ее словам, дополнительным драйвером роста стали новые жилые комплексы, где фитнес-студии все чаще занимают коммерческие помещения на первых этажах.

Тренд № 2. Выручка растет, а маржинальность снижается.

В целом на российском фитнес-рынке складывается парадоксальная ситуация: растут продажи, посещаемость и число клиентов, но прибыльность бизнеса снижается.

По данным Национального фитнес-сообщества, в первом полугодии продажи клубных карт в России выросли на 13,5%, дополнительных услуг — на 15,7%, а посещаемость клубов увеличилась почти на 11%. За шесть месяцев в стране открылись 365 новых фитнес-объектов, а клиентская база достигла 7,9 млн человек.

На российском фитнес-рынке складывается парадоксальная ситуация: растут продажи, посещаемость и число клиентов, но прибыльность бизнеса снижается.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ».

Но вместе с выручкой растут и расходы. «Издержки фитнес-клубов в первом полугодии выросли в среднем на 27%, тогда как стоимость услуг — примерно на 10%. Средняя маржинальность бизнеса снизилась с 7% в 2023—2025 годах до 5%, а у отдельных операторов составляет 3−5%. Поэтому главными задачами становятся не только продажи, но и удержание клиентов, развитие дополнительных услуг, повышение качества сервиса и создание более гибких форматов оплаты», — говорит глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков отмечает, что российский рынок продолжает расти в денежном выражении, однако первые признаки охлаждения и в этом разрезе уже заметны. «В первом полугодии 2026 года объем российского рынка фитнес-услуг достиг 167,6 млрд рублей. Однако рынку не удалось вернуться к темпам роста выше 20%, которые наблюдались годом ранее», — говорит эксперт.

По его словам, одним из признаков замедления рынка стало снижение количества людей, владеющих клубной картой, квартал к кварталу — впервые со времен пандемии COVID-19.

Сегодня в Казани работают около 230 фитнес-объектов.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости.

Тренд № 3. Конкуренция растет: федеральные сети усиливают позиции в Казани.

По оценке FitnessData, сегодня в Казани работают около 230 фитнес-объектов (отметим, в это число входят не только фитнес-клубы). Но если ещё несколько лет назад рынок формировали преимущественно местные сети, то сегодня около половины организованного рынка контролируют федеральные операторы.

«Лидером рынка на середину 2026 года является крупнейший федеральный оператор — DDX Fitness, управляющий в городе пятью клубами и занимающий более 10% рынка. Также среди ведущих игроков локальная сеть “Планета Фитнес”, занимающая примерно 10% рынка. Значимые обороты, но доли менее 10% у сетей Maximus, Fitness House, Spirit Fitness и “Акимбо”. Существенный оборот у единичного объекта Luciano, работающего в премиальном сегменте», — отмечает управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков.

В Национальном фитнес-сообществе отмечают, что рынок остается сегментированным.

По словам главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, Казань сегодня является одним из самых конкурентных региональных рынков страны. «Предложение растет, но платежеспособный спрос и квалифицированный тренерский состав не увеличиваются такими же темпами», — отмечает эксперт.

При этом рынок переживает перестройку. В 2026 году прекратил работу A-Fitness в ТЦ «Тандем», закрылся один из клубов сети «Планета Фитнес» на улице Хади Такташа, а также один из объектов сети X-FIT. Усиление конкуренции уже отражается на динамике всего рынка.

Клиенту психологически проще платить 1,7−2,5 тысячи рублей ежемесячно, чем единовременно приобретать годовую карту за 30−50 тысяч рублей.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости.

Тренд № 4. Подписка вместо годовой карты.

Одна из причин, почему в Казани местным игрокам становится сложнее конкурировать с федеральными сетями, — смена самой модели потребления фитнес-услуг. Если раньше клиенту предлагали приобрести карту на год стоимостью от 30 до 50 тыс. рублей, то теперь многие сети делают ставку на рекуррентную модель — подписку с ежемесячными платежами.

«Это снижает финансовый барьер для клиента, но одновременно усиливает ценовое давление на традиционные клубы, продающие годовые карты», — отмечает Елена Силина.

По словам эксперта, клиенту психологически проще платить 1,7−2,5 тысячи рублей ежемесячно, чем единовременно приобретать годовую карту за 30−50 тысяч рублей. «Именно поэтому рекуррентная модель стала одним из основных драйверов местного рынка», — говорит Силина.

На этой модели строят развитие DDX Fitness и Spirit Fitness — отсюда и их лидерские позиции. Для клубов такая схема обеспечивает более стабильный денежный поток, а для клиентов — снижает барьер входа.

Ещё несколько лет назад крупнейшими арендаторами торговых центров были fashion-ретейлеры. После ухода части международных брендов собственники начали искать новых якорных арендаторов, способных занять большие площади и генерировать постоянный трафик. Как обращают внимание аналитики Red Perfect, ТЦ стали активно привлекать фитнес-центры и спортивные клубы. Например, DDX Fitness открылся в «Меге». А «Франт» вообще отдал третий этаж почти полностью под wellness — там работают и фитнес-центры, и школы танцев, и падел-клуб, и бойцовский клуб, и многое другое.

Несмотря на рост конкуренции, Казань остается одним из самых дорогих фитнес-рынков среди российских городов-миллионников.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ».

Сколько стоит фитнес в Казани.

Несмотря на рост конкуренции, Казань остается одним из самых дорогих фитнес-рынков среди российских городов-миллионников. По данным Национального фитнес-сообщества, средняя стоимость месячного абонемента в столице Татарстана составляет около 4,3 тысячи рублей, а средневзвешенная цена годовой клубной карты находится на уровне 35 тысяч рублей.

«По этому показателю Казань входит в тройку наиболее дорогих городов-миллионников и лидирует в Поволжье», — отмечает Елена Силина.

Впрочем, многое зависит от формата клуба. По словам эксперта, в массовом сегменте предложения по подписке начинаются от 1,7−1,9 тысячи рублей в месяц. Стоимость годовых карт в многофункциональных клубах обычно составляет от 22 до 50 тысяч рублей, а клубы с бассейнами и развитой инфраструктурой предлагают абонементы в диапазоне 35−63 тысяч рублей.

Премиальный сегмент начинается от 100−200 тысяч рублей в год. Отдельные комплексные продукты могут стоить значительно дороже.

Несколько выше оценивают средний чек в FitnessData.

«Если учитывать все типы фитнес-объектов — клубы и студии, — средняя стоимость абонемента в Казани составляет около 60 тысяч рублей в год. Самыми дорогими остаются студии пилатеса, EMS-тренировок и персонального тренинга, где годовые расходы клиента могут превышать 100 тысяч рублей», — говорит управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков.

При этом, по его словам, фитнес в Казани все еще обходится дешевле, чем в Москве. «Разница в средней стоимости годового абонемента между Москвой и Казанью достигает 20−30 тысяч рублей. Если сравнивать с другими городами Поволжья, то цены в Казани сопоставимы с большинством миллионников, но заметно выше, чем в городах с населением менее миллиона человек», — отмечает эксперт.

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