Рынок растет, конкуренция обостряется: четыре тренда фитнес-индустрии Казани

Но вместе с выручкой растут и расходы. «Издержки фитнес-клубов в первом полугодии выросли в среднем на 27%, тогда как стоимость услуг — примерно на 10%. Средняя маржинальность бизнеса снизилась с 7% в 2023—2025 годах до 5%, а у отдельных операторов составляет 3−5%. Поэтому главными задачами становятся не только продажи, но и удержание клиентов, развитие дополнительных услуг, повышение качества сервиса и создание более гибких форматов оплаты», — говорит глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.