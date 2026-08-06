На Хабаровском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки двух дебаркадеров. Плавучие причалы предназначены для швартовки судов, грузовых операций, а также посадки и высадки пассажиров. Это первый заказ для предприятия после передачи его в собственность края, знаменующий начало масштабного обновления речной инфраструктуры региона по поручению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Старт программы был дан нашим президентом, когда он поддержал инициативу нашего губернатора Дмитрия Демешина по восстановлению и развитию судоходства на реке Амур. Наша задача в первую очередь — сохранить текущие компетенции и начинать их развивать», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов.
Сейчас готовится госпрограмма до 2030 года, в которую заложены 60 объектов инфраструктуры и 11 судов. Завод уже получил заказы на пассажирские суда и ведет переговоры с новыми заказчиками, помимо этого, прорабатывается создание судостроительного кластера.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Первые два дебаркадера — базовый проект, их длина 36 метров. Они будут оснащены генераторами, системами отопления и кондиционирования. Также будут оборудованы помещение для обслуживающего персонала и зона ожидания для пассажиров.
«С момента перехода завода под контроль Хабаровского края — это первый заказ, и он позволяет нам надеяться на дальнейшую работу. Завод получит серийность, что позволит значительно удешевить эти изделия для края. Это простые проекты, с которых мы оживляем предприятие. Восстанавливаем и компенсируем те компетенции, которые были в предыдущий период утеряны. Но наш завод готов к выполнению достаточно сложных, больших, дорогостоящих проектов», — отметил генеральный директор Хабаровского судостроительного завода Дмитрий Астафьев.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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В рамках церемонии на секциях будущих дебаркадеров были закреплены закладные доски. Первый дебаркадер назван в честь Игоря Демина — кавалера Ордена Мужества, участника СВО, погибшего в августе 2023 года. Доску установили Сергей Абрамов и Дмитрий Астафьев. Второй дебаркадер получил имя Василия Жарова — Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Хабаровска, легендарного бригадира судовых сборщиков завода имени Кирова. Доску закрепили министр промышленности и торговли края Харун Карчаев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в рамках программы модернизации ОСК на Амурском судостроительном заводе ведется реконструкция производственной инфраструктуры. Модернизация завода предполагает реконструкцию пяти объектов капитального строительства: корпусообрабатывающего, механического, сборочно-сварочного цехов, доковой насосной станции и цеха изготовления дельных вещей. Общая площадь реконструируемых производственных площадок — более 100 000 кв. м.