На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров

«С момента перехода завода под контроль Хабаровского края — это первый заказ, и он позволяет нам надеяться на дальнейшую работу. Завод получит серийность, что позволит значительно удешевить эти изделия для края. Это простые проекты, с которых мы оживляем предприятие. Восстанавливаем и компенсируем те компетенции, которые были в предыдущий период утеряны. Но наш завод готов к выполнению достаточно сложных, больших, дорогостоящих проектов», — отметил генеральный директор Хабаровского судостроительного завода Дмитрий Астафьев.