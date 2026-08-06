Цены на 3 вида топлива в Волгоградской области падают вторую неделю подряд

Меньше всего снизились цены на дизель — на 11 копеек (до 77,92 рубля). А вот АИ-98 вновь подорожал. В среднем литр стоит теперь 96,84 рубля, тогда как на прошлой неделе цена на него была ниже — 96,19 рублей.