Страховщики раскрыли суммы выплат аграриям Крыма за последние два года

В 2025 году из-за природных катаклизмов в Крыму на девять процентов сократили площади основных сельскохозяйственных культур. В прошлом году крымские сельхозпроизводители застраховали с господдержкой уже 146 тысяч гектаров, или около 19 процентов посевных земель в регионе, при этом основная застрахованная площадь — 132 тысячи гектаров — приходилась на озимые. Климатическая ситуация повторилась с еще более выраженными последствиями. Теперь к засухе добавились еще и заморозки. В этих условиях наиболее пострадавшей стороной оказались садоводы полуострова. Итогом стал максимальный для Крыма размер возмещенных аграриям агростраховщиками убытков в размере почти 209 миллионов рублей. Причем в этот раз большую часть, а именно 142 миллиона рублей страховых выплат, получили садоводы. Еще 67 миллионов рублей было компенсировано аграриям за утрату урожая озимых пшеницы и ячменя, подсолнечника на зерно и гороха.