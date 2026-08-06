Страховщики раскрыли суммы выплат аграриям Крыма за последние два года

Возмещение по страховым случаям составило 267 миллионов рублей. Основной причиной гибели части урожая на полуострове были засуха и заморозки. Причем в прошлом году оба эти стихийных бедствия проявили себя практически одновременно, а выплаты пришлись на посевы озимых и пострадавшие фруктовые сады.
Анализ показывает, что аграрии полуострова в целом страхуют менее 10 процентов посевных площадей и посадок многолетних культур. В 2024 году страхованием с господдержкой были защищены около 81 тысячи гектаров посевов сельхозкультур, а также садов и виноградников. Большую часть — около 57 тысяч гектаров составлял озимый сев. Год оказался не самым благоприятным для аграриев. Продуктивных осадков на полуострове не было с конца декабря, а весна началась необычайно высокой температурой. Уже в конце марта в Крыму было +24 градуса Цельсия.
— Май с апрелем, как будто поменялись местами. Апрель был жарким и ветреным. У нас уже первого апреля было плюс 30, потом почти весь месяц 25 — 27 градусов с плюсом, — рассказал «РГ» руководитель агропредприятия «Обрий» Джанкойского района Анатолий Корнейчук. — В результате верхний, двадцатисантиметровый слой почвы, в котором находится корневая система злаковых, высох. Ниже влага была, но растения до нее не дотягивались, рост замедлился.
Май в 2024 году, напротив, оказался холодным и без осадков. В итоге, уже в конце месяца региональный минсельхоз констатировал списание почти 8 тысяч гектаров, или четыре процента посевных площадей под зерновыми культурами. Основной причиной гибели части урожая была засуха, а агростраховщики возместили потери в размере 58 миллионов рублей.
В 2025 году из-за природных катаклизмов в Крыму на девять процентов сократили площади основных сельскохозяйственных культур. В прошлом году крымские сельхозпроизводители застраховали с господдержкой уже 146 тысяч гектаров, или около 19 процентов посевных земель в регионе, при этом основная застрахованная площадь — 132 тысячи гектаров — приходилась на озимые. Климатическая ситуация повторилась с еще более выраженными последствиями. Теперь к засухе добавились еще и заморозки. В этих условиях наиболее пострадавшей стороной оказались садоводы полуострова. Итогом стал максимальный для Крыма размер возмещенных аграриям агростраховщиками убытков в размере почти 209 миллионов рублей. Причем в этот раз большую часть, а именно 142 миллиона рублей страховых выплат, получили садоводы. Еще 67 миллионов рублей было компенсировано аграриям за утрату урожая озимых пшеницы и ячменя, подсолнечника на зерно и гороха.
Характерно, что в этом году садоводы Крыма практически проигнорировали страхование урожая, а общая площадь охваченных страховой защитой насаждений снизилась в регионе на 15 тысяч гектаров. Под урожай 2026 года в Крыму, по данным на 1 июля, застраховано 127 тысяч гектаров, из которых озимые снова составили основную часть — 122 тысячи гектаров. Весна была дождливой и прохладной, посадкам не хватала тепла и солнечных дней. При этом весенние заморозки на полуострове повторились, хотя и не имели критического характера.
— Относительно последствий майских заморозков: повреждения по косточковым культурам зафиксированы, однако они носят статистический характер — гибель цветка составляет от 30 до 40 процентов. Подчеркну, что для формирования полноценного урожая достаточно сохранности 20−27 процентов цветков. Таким образом, объективного ущерба на данный момент не наблюдается, — сообщил в мае этого года министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
Стоит отметить, что за 10 лет с 2013 по 2023 год площади застрахованных сельхозугодий на полуострове выросли в 16 раз. За это время в качестве страховых выплат за утраченный урожай аграрии Крыма получили 67 миллионов рублей.
— Впереди — осенняя посевная и время для страхования садов на случай потерь урожая 2027 года. Призываем крымских аграриев, несмотря на все объективные трудности текущего сезона, не пренебрегать механизмом страхования, так как риски растениеводства в регионе остаются высокими, — отметил президент НСА Корней Биждов.
В целом по стране в 2026 году застрахованные убытки аграриев от потери урожая в результате природных явлений ожидаются на уровне существенно ниже предыдущего года, когда они приблизились к 9 миллиардам рублей. В этом году к середине июля только четыре субъекта РФ объявили режим ЧС регионального уровня из-за природных явлений, затрагивающих АПК: Дагестан и Чеченская Республика — из-за паводков, Пензенская область — из-за переувлажнения почвы и Республика Адыгея — также из-за переувлажнения почвы и града. Остальные явления — паводок в Краснодарском крае, смерчи и паводки в Башкирии и на Урале, выпавший град в обширном перечне регионов России — пока характеризуются как локальные. Сейчас обсуждается принятие решений о ЧС из-за засухи на некоторых территориях Ростовской и Омской областей, а также Алтайского края.