Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму

Мировые цены на кофе сортов робуста и арабика в июле достигли максимальных значений с января 2026 года, сообщает РИА Новости ссылаясь на статистику Всемирного банка. В предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% — до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.
«Такие скачки цен происходят каждый год. Все дорожает. Что касается текущей ситуации у нас в Крыму, конкретно мы пока цены на кофе держим за счет собственных ресурсов», — отметила Латушко.
По ее словам, поставщики также сдерживают цену.
«Поскольку поднять стоимость зерен в условиях режима ЧС в Крыму означает вовсе потерять клиентов. Покупательская способность крымчан резко снизилась и люди сократили свои расходы до минимума», — отметила она.
Прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке сложно, отмечает Латушко.
«Если цены и поднимутся, то не ранее чем осенью, когда крымский ретейл получит новую партию кофе», — добавила эксперт.
Сейчас крымские предприниматели закупают кофейное зерно из Южной Америки, Азии и Африки.