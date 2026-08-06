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Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Несмотря на резкий рост оптовых цен на кофе в мире, крымские ретейлеры пытаются сгладить скачек стоимости напитка для местного потребителя. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.

Источник: РИА "Новости"

Мировые цены на кофе сортов робуста и арабика в июле достигли максимальных значений с января 2026 года, сообщает РИА Новости ссылаясь на статистику Всемирного банка. В предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% — до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.

«Такие скачки цен происходят каждый год. Все дорожает. Что касается текущей ситуации у нас в Крыму, конкретно мы пока цены на кофе держим за счет собственных ресурсов», — отметила Латушко.

По ее словам, поставщики также сдерживают цену.

«Поскольку поднять стоимость зерен в условиях режима ЧС в Крыму означает вовсе потерять клиентов. Покупательская способность крымчан резко снизилась и люди сократили свои расходы до минимума», — отметила она.

Прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке сложно, отмечает Латушко.

«Если цены и поднимутся, то не ранее чем осенью, когда крымский ретейл получит новую партию кофе», — добавила эксперт.

Сейчас крымские предприниматели закупают кофейное зерно из Южной Америки, Азии и Африки.

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