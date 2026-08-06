Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму

Мировые цены на кофе сортов робуста и арабика в июле достигли максимальных значений с января 2026 года, сообщает РИА Новости ссылаясь на статистику Всемирного банка. В предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% — до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.