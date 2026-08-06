Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти фастфудов

Роскачество проверило бургеры из 20 крупнейших сетей быстрого питания. В продукции пяти компаний нашли бактерии группы кишечных палочек, сообщило «РИА Новости» в организации.
Проверяли бургеры из сетей «Вкусно — и точка», Burger King, TGI Fridays, а также Steak it easy, Farш, Black Star Burger, Frank by Баста, «Мираторг», Stardogs. Также под проверку попали «Маг Бургер», True Burgers, «Франклинс Бургер», Dostaевский, Бюро, «Щепка», The Бык, BB & Burgers, Ketch up, Torro Grill и Burger Heroes. Преимущественно закупали чизбургеры. Эксперты проверяли их по 488 показателям, среди которых — критерии безопасности, качества и достоверности маркировки.
В бургерах семи торговых марок (The Бык, Burger Heroes, BB & Burgers, Бюро, Torro Grill, Ketch up и Dostaевский) выявлены нарушения требований технических регламентов по микробиологии. В числе других нарушений:
в бургерах Burger Heroes, BB & Burgers, The Бык, Ketch up и Torro Grill — бактерии группы кишечных палочек;
в продукции Frank by Баста, «Щепка», BB & Burgers, «Франклинс Бургер», Ketch и Burger Heroes нашли посторонние растительные компоненты, которые не были заявлены в составе (в том числе, ДНК курицы).
Информацию обо всех выявленных нарушениях передали в Роспотребнадзор, а также уведомили производителей. Роскачество утверждает, что полностью соответствуют всем требованиям бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy.