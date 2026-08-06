Аэропорты России ждет масштабная модернизация

До 2030 года в стране должно быть реконструировано и модернизировано 75 аэродромов. Такую цель поставил президент России Владимир Путин. Кроме того, планируется построить или реконструировать 19 терминалов в аэропортах.
Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система».
На реализацию проекта из бюджета выделено 366 миллиардов рублей. Но этих средств недостаточно для такой масштабной работы. В обновлении аэропортов заинтересован бизнес, который готов софинансировать создание современной авиационной инфраструктуры.
По оценкам Министерства транспорта Российской Федерации, для достижения поставленных целей необходимо привлечь 128 миллиардов рублей частных инвестиций по концессионной схеме.
Модернизация аэропортов поможет повысить связанность территорий и улучшить транспортную доступность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в отчете перед Госдумой 25 февраля 2026 года.
Сегодня уже открыты новые аэровокзальные комплексы в таких городах, как Новокузнецк, Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Ижевск и Мурманск, созданные с привлечением частных инвестиций.
Примером может служить аэропорт Новый Уренгой, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ д. э. н. Сергей Толкачев. Этот аэропорт стал первым в России проектом развития аэропортовой инфраструктуры, реализованным на условиях государственно-частного партнерства. Тот же механизм использовался и при реконструкции аэропорта Геленджик.
«Довольно много сделок на реконструкцию аэропортов было заключено в формате трехсторонних соглашений, — рассказывает исполнительный директор “АвиаПорта” Олег Пантелеев. — Частные инвесторы брали на себя ответственность за строительство аэровокзальных комплексов, федеральные власти — за строительство аэродромной инфраструктуры, которая не подлежала приватизации, региональные власти — за подъездные дороги и подключение к инфраструктуре. Но при этом были и сделки, примером является аэродром Шереметьево, когда частники взяли на себя обязательства и по развитию аэродромной инфраструктуры».
Главным изменением 2026 года является массовый переход на механизм концессий в обновлении инфраструктуры аэропортов.
Чтобы быстро реконструировать большое количество аэродромов, нужно было либо растягивать на долгий срок программу модернизации, либо привлекать частных инвесторов, поясняет эксперт. Главным изменением 2026 года является массовый переход на механизм концессионных соглашений для обновления инфраструктуры аэропортов, а не только самих терминалов. «Концессионные соглашения позволяют полностью реконструировать терминалы и взлетно-посадочные полосы. Очень важно, что многие проекты ГЧП сейчас переориентированы на использование отечественных технологий и материалов, что стимулирует развитие внутреннего производства», — поясняет Сергей Толкачев.
За счет концессионных договоров на реконструкцию аэродромных объектов (взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов) до 2030 года планируется модернизировать плоскостные сооружения 28 аэродромов. Частные инвестиции могут превысить 124 миллиарда рублей — 45 процентов стоимости реконструкции. Так, концессионное соглашение предусматривает полное обновление взлетно-посадочной полосы в Горно-Алтайске. Среди аэропортов, в которых планируется применить этот механизм, также Кемерово, Пермь, Нарьян-Мар и Ижевск.
Сегодня на выполнение федерального проекта работает целый комплекс мер. «Есть возможность в рамках концессий привлечь частные инвестиции в развитие аэродромной инфраструктуры, есть механизм, с помощью которого инвесторы обеспечивают возврат сделанных вложений, есть механизм, который позволяет снизить нагрузку на пассажиров на фоне строительства очень дорогих объектов аэродромной инфраструктуры. Речь идет о том, что сборы могут вводиться не только в аэропорту, где строится новый объект, но и в целом в масштабе холдинга. А это радикально меняет ситуацию», — поясняет Олег Пантелеев.
Мера должна сдерживать резкий скачок цен на билеты в реконструированные аэропорты. А в рамках всего холдинга средняя величина сбора составит 150 рублей на один авиабилет.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отмечает, что инвесторы охотнее вкладывают средства в модернизацию аэропортов крупных городов. А вот в аэропортах Севера их содержание и обновление в основном происходит за счет бюджета. Также он отмечает, что на этих территориях люди довольно болезненно воспринимают закрытие аэропорта на реконструкцию. Особенно, если населенный пункт связывает с большой землей только авиация. И именно там есть сложности с состоянием аэропортов, привлечением инвесторов. Летное расписание этих аэропортов не слишком интенсивное и разнообразное, а после проведения модернизации есть риск повышения стоимости билетов. Илья Зотов предлагает обратить внимание на реконструкцию таких аэропортов, отдельно проработать меры их поддержки, в том числе включить полеты в эти аэропорты в программы субсидирования, разработать дополнительные механизмы, которые предотвратят повышение стоимости билетов.
В 2026 году, по данным Росавиации, в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» запланирован капремонт аэродромных покрытий в аэропортах городов Чебоксары, Ульяновск, Томск, Тында, Ленск, Усть-Куйга и Омолон. Завершить строительство аэровокзальных комплексов за счет инвесторов планируется в Благовещенске, Оренбурге и Барнауле. А в Симферополе и Махачкале введут в эксплуатацию командно-диспетчерские пункты.