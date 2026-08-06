Аэропорты России ждет масштабная модернизация

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отмечает, что инвесторы охотнее вкладывают средства в модернизацию аэропортов крупных городов. А вот в аэропортах Севера их содержание и обновление в основном происходит за счет бюджета. Также он отмечает, что на этих территориях люди довольно болезненно воспринимают закрытие аэропорта на реконструкцию. Особенно, если населенный пункт связывает с большой землей только авиация. И именно там есть сложности с состоянием аэропортов, привлечением инвесторов. Летное расписание этих аэропортов не слишком интенсивное и разнообразное, а после проведения модернизации есть риск повышения стоимости билетов. Илья Зотов предлагает обратить внимание на реконструкцию таких аэропортов, отдельно проработать меры их поддержки, в том числе включить полеты в эти аэропорты в программы субсидирования, разработать дополнительные механизмы, которые предотвратят повышение стоимости билетов.