Хабаровский край примет участие в создании дноуглубительного флота для Севморпути

— Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству России совместно с госкорпорацией «Росатом» и ПАО «НОВАТЭК» рассмотреть вопрос приобретения флота для проведения дноуглубительных работ в акватории Северного морского пути. В период с 2020 года по настоящее время ГК «Росатом» выполнен большой объем дноуглубительных работ в порту Сабетта. Мы должны выполнить работу по строительству собственного дноуглубительного флота. Это позволит сохранить грузопоток на запланированном уровне, — сказал Юрий Трутнев.