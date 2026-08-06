Хабаровский край примет участие в создании дноуглубительного флота для Севморпути

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев объявил о создании дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути. Ответственным исполнителем за разработку предложений по дноуглублению и определению потребности в обновлении дноуглубительной техники назначена госкорпорация «Росатом», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству России совместно с госкорпорацией «Росатом» и ПАО «НОВАТЭК» рассмотреть вопрос приобретения флота для проведения дноуглубительных работ в акватории Северного морского пути. В период с 2020 года по настоящее время ГК «Росатом» выполнен большой объем дноуглубительных работ в порту Сабетта. Мы должны выполнить работу по строительству собственного дноуглубительного флота. Это позволит сохранить грузопоток на запланированном уровне, — сказал Юрий Трутнев.
На данный момент вариант реализации проекта уже проработан. Так, первый этап включает в себя приобретение судов для выполнения работ в короткий навигационный период. Объем капитальных затрат на приобретение дноуглубительного флота ГК «Росатом» также определен.
— Были некоторые разночтения по финансовой модели. Не все сошлось в экономике между ГК «Росатом», Минтрансом и Минфином. Я сформулировал соответствующие просьбы нашим коллегам. В течение недели мы доведем до конца поручение Президента Российской Федерации по созданию собственного дноуглубительного флота, — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ДФО.
В министерстве промышленности и торговли Хабаровского края отметили, что к строительству плавсредств готовы подключиться корабелы региона.
— Возможности Хабаровского судостроительного завода позволяют строить суда различного назначения длиной до 90 метров, шириной до 16 метров, доковым тоннажем до 1,5 тысячи тонн, — добавили в Минпромторге края.
В частности, местные специалисты намерены работать над созданием буксиров и мотозавозней, которые используют для перемещения земснарядов в процессе дноуглубительных работ.