ВТБ подсчитал: выдачи потребкредитов в Хабаровском крае выросли более, чем вдвое

В первом полугодии жители Хабаровского края взяли в ВТБ вдвое больше кредитов наличными, чем за тот же период годом раньше. Выдачи выросли на 125% и превысили 4 млрд рублей. Активный рост связан с улучшением условий кредитования, которые банки меняли вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Росту выдач способствует и рефинансирование: оформляя кредит на более комфортных условиях, заемщик может сэкономить до четверти ежемесячного платежа. Это особенно значимо для тех, кто взял кредит в период пиковых значений рыночных ставок.
— Хабаровчане понемногу возвращаются к значимым тратам и реализуют отложенный спрос на кредиты. Рефинансирование сейчас экономически оправдано для заемщиков: перекредитоваться по нынешним условиям гораздо выгоднее: можно значительно облегчить долговую нагрузку, — прокомментировал заместитель управляющего ВТБ в Хабаровском крае Алексей Близнюков.
По оценкам экспертов ВТБ, за семь месяцев этого года объем выдачи потребительских кредитов на розничном рынке достиг 2,9* трлн рублей. Это на 64% больше, чем за тот же период годом раньше.
*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.