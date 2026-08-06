Беларусь попала в тройку лидеров по импорту дрожжей из России

По оценкам экспертов, за первое полугодие этого года (без учета данных стран ЕАЭС за июнь) экспорт активных дрожжей из России превысили 23 тыс. тонн, то есть на 7% больше, чем за такой же период минувшего года.
В денежном выражении поставки на зарубежные рынки составили примерно 45 млн в переводе на доллары.
Первое место занял Узбекистан — свыше 6,3 млн долларов, а на втором — Саудовская Аравия с суммой более 4,5 млн.
На Беларусь пришлось свыше 3,1 млн долларов, то есть страна заняла третье место среди государств-импортеров.
На четвертой позиции Казахстан (более 3 млн), на пятой — Ирак (свыше 2,6 млн).
При этом, как отметили в Агроэкспорте, показатели продаж активных дрожжей российского производства за рубеж демонстрируют рекордный рост.