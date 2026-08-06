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Беларусь попала в тройку лидеров по импорту дрожжей из России

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Поставки российских активных дрожжей из России в другие страны выросли на 8% в денежном выражении, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

По оценкам экспертов, за первое полугодие этого года (без учета данных стран ЕАЭС за июнь) экспорт активных дрожжей из России превысили 23 тыс. тонн, то есть на 7% больше, чем за такой же период минувшего года.

В денежном выражении поставки на зарубежные рынки составили примерно 45 млн в переводе на доллары.

Первое место занял Узбекистан — свыше 6,3 млн долларов, а на втором — Саудовская Аравия с суммой более 4,5 млн.

На Беларусь пришлось свыше 3,1 млн долларов, то есть страна заняла третье место среди государств-импортеров.

На четвертой позиции Казахстан (более 3 млн), на пятой — Ирак (свыше 2,6 млн).

При этом, как отметили в Агроэкспорте, показатели продаж активных дрожжей российского производства за рубеж демонстрируют рекордный рост.

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