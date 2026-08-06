Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России

Теперь компания может заниматься в России продажей автомобилей, мотоциклов, одежды, обуви, сумок, а также оказывать услуги по проверке и сертификации качества автомобилей.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.