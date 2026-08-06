Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Источник: РИА Новости

Согласно документам, компания подала шесть заявок на регистрацию товарных знаков с логотипами Hyundai и Hyundai Certified в 2024 и 2025 годах. В августе 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.

Теперь компания может заниматься в России продажей автомобилей, мотоциклов, одежды, обуви, сумок, а также оказывать услуги по проверке и сертификации качества автомобилей.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.