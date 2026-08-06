В Закамске обнаружен клад: квартиры в новом современном жилом комплексе за 3.8 млн рублей

Полная стоимость кредита от 4,930% — 5,537%. Ставка от 4,5% доступна по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» от ПАО Сбербанк www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew на весь срок, при покупке строящегося жилья по ДДУ или ДКП. Срок кредитования от 12 до 360 месяцев, ПВ от 20,1%. Сумма кредита: от 300 тыс. до 6 млн руб. Кредит предоставляется гражданам РФ с детьми до 7 лет, ребенком-инвалидом до 18 лет. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Предложение действительно 01.07.2026 по 30.09.2026 г. Количество квартир ограничено. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Застройщик ООО «ООО “Спецстрой ПЗСП-Автозаводская, 5”». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.