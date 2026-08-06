На Кубани объем просрочки по ипотеке на строящееся жилье превысил 4 млрд рублей

На Кубани объем просрочки по ипотеке на строящееся жилье составил 4,2 млрд рублей. Такие данные представлены за первое полугодие 2026 года.
Большой объем просрочек по ипотеке зафиксирован в регионах с активным строительством. Краснодарский край занимает среди них первое место.
Причинами роста просрочек аналитики называют снижение платежеспособности заемщиков и падения выдач ипотек. Общий объем неплатежей по жилищному кредиту под залог договоров долевого участия в России достиг 21,5 млрд рублей.
Кроме Краснодарского края наибольшие объемы просрочки по ипотеке зафиксированы в Москве (2,36 млрд рублей) и в Московской области (1,49 млрд рублей).