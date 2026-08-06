Хуснуллин призвал создать для России железнодорожный выход к Индийскому океану

Господин Хуснуллин также убежден, что строительная отрасль России нуждается в долгосрочном финансировании. «Строительная отрасль уже сейчас способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год. Но если гарантировать такой объем на пять лет вперед, можно нарастить мощности и строить еще больше», — добавил он.