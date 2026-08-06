Мощности бывшего судоремонтного завода «Якорь» в Советской Гавани планируют восстановить

«У нас есть всё, чтобы быть лидерами. Это и разнообразные запасы водных биологических ресурсов, и выгодное положение — мы можем и продавать и на экспорт, и на внутренний рынок. Поэтому для нас стоят задачи — превратить все эти очевидные и географические, и логистические, и природные преимущества в точку интенсивного развития отрасли», — заявил глава региона.