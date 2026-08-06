Мощности бывшего судоремонтного завода «Якорь» в Советской Гавани планируют восстановить

Губернатор края Дмитрий Демешин обозначил задачи по развитию рыбохозяйственного комплекса в регионе на стратегической сессии с участием представителей отрасли, органов власти, науки, общественных объединений, федеральных экспертов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Рыбохозяйственный комплекс остаётся значимым направлением для экономики Хабаровского края», — подчеркнул глава региона в начале обсуждения.
Рыбная отрасль растет. Как рассказал председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Никита Король, за два года доходы краевого бюджета от добычи рыбы увеличились почти вдвое. В крае работают более 100 рыбодобывающих предприятий, где занято свыше 5 тысяч человек. Доля региона в общероссийском вылове составляет 10%.
На Хабаровском судостроительном заводе возродили выпуск дебаркадеров.
Между тем, как отметил губернатор, уловы прошлого года нельзя назвать рекордными, а по ряду позиций они значительно уступают показателям десятилетней давности. Если раньше край добывал 90 тысяч тонн лосося, то сейчас — только 35 тысяч. И край должен нарастить темпы, чтобы занимать ведущие позиции в отрасли.
«У нас есть всё, чтобы быть лидерами. Это и разнообразные запасы водных биологических ресурсов, и выгодное положение — мы можем и продавать и на экспорт, и на внутренний рынок. Поэтому для нас стоят задачи — превратить все эти очевидные и географические, и логистические, и природные преимущества в точку интенсивного развития отрасли», — заявил глава региона.
В числе ключевых вопросов — восстановление судоремонтных мощностей в регионе. Сегодня рыбодобывающие предприятия края вынуждены ремонтировать суда за рубежом — в Республике Корея и Китае. Как отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев, на Дальнем Востоке работает 718 рыбопромысловых судов, ежегодная потребность в доковых ремонтах составляет 287, а мощности дальневосточных предприятий позволяют выполнять лишь 80 ремонтов в год — всего 27% от потребности. Для обеспечения своевременного и квалифицированного ремонта необходимо ещё как минимум 30 доков.
Над этой задачей уже работают в крае. Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что на президента России Владимира Путина направлено обращение с просьбой поддержать регион в восстановлении завода «Якорь» в Советской Гавани. На базе предприятия планируется создать современный центр судоремонта, а в перспективе — и судостроения. Рыбная отрасль позволит обеспечить предприятию базовый портфель заказов.
Также сегодня необходимо уходить от сырьевой модели к производству продукции высокой степени переработки. В 2025 году в Хабаровском крае объём производства рыбопродукции составил 339 тыс. тонн — это 71% от объёма собственного вылова. Но доля глубокой переработки составляет лишь 16%, тогда как в некоторых дальневосточных регионах этот показатель значительно выше. Главная претензия главы региона к профильному ведомству — проекты, существующие пока только на бумаге.
«Нам нужно развивать глубокую переработку, наращивать внутреннее потребление. Это наша подушка безопасности. Конечно, экспортные поставки проще, но мы не можем полагаться только на них. Задача по развитию внутреннего рынка поставлена президентом, и мы обязаны её решать», — подчеркнул губернатор.
По итогам обсуждения Дмитрий Демешин поручил профильным ведомствам до конца сентября представить ему итоговый план мероприятий, который охватит все задачи — от переработки и судоремонта до доступной рыбы и воспроизводства лососевых.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на Хабаровском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки двух дебаркадеров. Плавучие причалы предназначены для швартовки судов, грузовых операций, а также посадки и высадки пассажиров. Это первый заказ для предприятия после передачи его в собственность края.