Росстат заявил об изменении цен на продукты в российских магазинах

Потребительские цены в стране на отрезке с 28 июля по 3 августа снизились на 0,02% — индекс достиг 99,98%. Это первое недельное уменьшение стоимости товаров и услуг с середины мая, о чём сообщается в сводке ведомства от 5 августа. С начала месяца динамика остаётся на нулевой отметке, а с января накопленный прирост составляет 4,84%. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года индекс был 99,60%, а рост с января до августа 2025-го не превышал 3,94%.