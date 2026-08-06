Нацбанк: белорусы продолжают нести валюту в обменники

Компании за январь-июль купили валюты в объеме примерно 26,4 млрд долларов, продали — 25,7 млрд. Как и ранее, доля Белорусской валютной биржи меньше, чем у внебиржевого сегмента. При этом на бирже больше продают, чем покупают, а на внебиржевом рынке — наоборот.