Нацбанк: белорусы продолжают нести валюту в обменники

Если говорить о наличной валюте, то объем покупки со стороны граждан с начала года составил чуть менее 5,3 млрд долларов. При этом в обменники физлица сдали инвалюты на 7,1 млрд долларов.
Компании за январь-июль купили валюты в объеме примерно 26,4 млрд долларов, продали — 25,7 млрд. Как и ранее, доля Белорусской валютной биржи меньше, чем у внебиржевого сегмента. При этом на бирже больше продают, чем покупают, а на внебиржевом рынке — наоборот.
Общий оборот валютного рынка с января по июль — более 90 млрд долларов. Из них на биржу пришлось чуть менее 12 млрд, а объем сегмента наличной валюты превысил это отметку, составив около 12,4 млрд.