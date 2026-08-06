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Нацбанк: белорусы продолжают нести валюту в обменники

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Компании и физлица в июле продали на внутреннем рынке иностранной валюты на 337,5 млн в долларовом эквиваленте больше, чем купили, сообщил Нацбанк Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Если говорить о наличной валюте, то объем покупки со стороны граждан с начала года составил чуть менее 5,3 млрд долларов. При этом в обменники физлица сдали инвалюты на 7,1 млрд долларов.

Компании за январь-июль купили валюты в объеме примерно 26,4 млрд долларов, продали — 25,7 млрд. Как и ранее, доля Белорусской валютной биржи меньше, чем у внебиржевого сегмента. При этом на бирже больше продают, чем покупают, а на внебиржевом рынке — наоборот.

Общий оборот валютного рынка с января по июль — более 90 млрд долларов. Из них на биржу пришлось чуть менее 12 млрд, а объем сегмента наличной валюты превысил это отметку, составив около 12,4 млрд.