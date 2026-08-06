Военные риски привели к росту стоимости контейнерных перевозок в Черном море

Эксперты отмечают, что альтернативы маршруту через Новороссийск ограничены. Часть грузов могут переориентировать на сухопутные маршруты через Грузию, Азербайджан и Иран, а также через порты Дальнего Востока и Санкт-Петербурга. При этом аналитики предупреждают, что восточные направления уже работают с высокой загрузкой и не смогут полностью заменить перевозки через порты Азово-Черноморского бассейна. Наиболее чувствительными к изменениям остаются поставки скоропортящейся продукции из Турции и транзитных грузов, а увеличение спроса на альтернативные маршруты может привести к дальнейшему росту их стоимости.