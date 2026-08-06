Второй энергоблок БелАЭС включен в работу

«4 августа в 7:45 после проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования энергоблок № 2 Белорусской АЭС включен в работу и выведен на номинальные параметры», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, дальнейшая эксплуатация энергоблока осуществляется в соответствии с технологическими регламентами.
Энергоблок был отключен от сети персоналом станции 26 июля для проведения необходимых диагностических мероприятий электротехнического оборудования.
Белорусская АЭС была построена в Островце в Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006».
Первый энергоблок подключили к объединенной энергосистеме страны в ноябре 2020 года, второй был введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года.