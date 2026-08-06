Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй энергоблок БелАЭС включен в работу

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Второй энергоблок Белорусской АЭС включен в работу и выведен на номинальные параметры, об этом сообщили в пресс-службе станции в среду.

Источник: БелАЭС

«4 августа в 7:45 после проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования энергоблок № 2 Белорусской АЭС включен в работу и выведен на номинальные параметры», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, дальнейшая эксплуатация энергоблока осуществляется в соответствии с технологическими регламентами.

Энергоблок был отключен от сети персоналом станции 26 июля для проведения необходимых диагностических мероприятий электротехнического оборудования.

Белорусская АЭС была построена в Островце в Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006».

Первый энергоблок подключили к объединенной энергосистеме страны в ноябре 2020 года, второй был введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года.