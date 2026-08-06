Главное на рынке недвижимости к утру 6 августа

Фешн-ритейлер Lime решил полностью отказаться от развития франчайзинга, сообщили в компании «Forbes Франшизы». Последние 14 партнерских магазинов закроются в ближайшее время. Компания объяснила этот шаг внедрением единой концепции магазинов. Сейчас Lime инвестирует в реконструкцию собственных точек: в магазинах появятся зоны обуви и нижнего белья, а также все три линейки одежды (женская, мужская и детская). Опрошенные Forbes эксперты связывают решение с пересмотром стратегии Lime и снижением спроса на франшизы в сегменте магазинов одежды. Lime запустил франчайзинг еще в 2013 году. К 2023-му у бренда было 33 партнерские точки. Тогда же компания начала сокращать их число. Собственных магазинов у Lime сейчас 60 в России и еще 11 — за рубежом.