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Стало известно, у кого быстрее всего растут зарплаты в Нижнем Новгороде

Аналитики зафиксировали рекордный рост доходов у программистов, электриков и рабочих, а самые высокие суммы предлагают на вахте.

За первые семь месяцев 2026 года в Нижегородской области сильнее всего выросли зарплатные предложения для руководителей групп разработки — на 67%, достигнув 375 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

На втором месте по темпам роста доходов оказались руководители отделов клиентского обслуживания (+65%, до 140 тысяч рублей), на третьем — электромонтажники (+53%, до 133,1 тысячи рублей). В топ-10 также вошли машинисты, сварщики, монтажники, риелторы и маркетологи. При этом наиболее высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются в вакансиях с вахтовым методом работы — медиана летом составила 168,6 тысячи рублей.

Как отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, работодатели региона активнее всего поднимают доходы кандидатам без опыта (+13%, до 61,7 тысячи рублей). При этом соискатели со стажем более шести лет традиционно получают самые высокие предложения — в среднем 114 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько проживут нижегородцы на свои накопления без зарплат.