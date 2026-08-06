Стало известно, у кого быстрее всего растут зарплаты в Нижнем Новгороде

На втором месте по темпам роста доходов оказались руководители отделов клиентского обслуживания (+65%, до 140 тысяч рублей), на третьем — электромонтажники (+53%, до 133,1 тысячи рублей). В топ-10 также вошли машинисты, сварщики, монтажники, риелторы и маркетологи. При этом наиболее высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются в вакансиях с вахтовым методом работы — медиана летом составила 168,6 тысячи рублей.