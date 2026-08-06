Экс-подрядчик омской гимназии № 88 признан банкротом

Напомним, стройфирма, основанная в 2007 году, в последние годы преимущественно известна как подрядчик, привлекаемый к проведению капитального ремонта зданий омских школ. В частности, весной 2023 года за более чем 385 миллионов рублей ООО «Домострой» обязалось капитально отремонтировать здание гимназии № 88. Работы остановились в начале 2026 года на 94-процентной отметке, после чего с подрядчиком расторгли контракт, сообщал мэр Омска Сергей Шелест. Также прекращено сотрудничество по капитальному ремонту СОШ № 13 имени Пушкина за 117,26 миллиона рублей.