Экс-подрядчик омской гимназии № 88 признан банкротом

В минувший понедельник, 3 августа 2026 года, судья Арбитражного суда Омской области Марина Третинник постановила признать банкротом ООО «Домострой» Михаила Лихачева. Стоит отметить, что в судебной документации коммерческая структура именуется «отсутствующим должником».
«Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью “Домострой” конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника сроком на пять месяцев (до 03.01.2027 года)», — гласит судебное решение.
Напомним, стройфирма, основанная в 2007 году, в последние годы преимущественно известна как подрядчик, привлекаемый к проведению капитального ремонта зданий омских школ. В частности, весной 2023 года за более чем 385 миллионов рублей ООО «Домострой» обязалось капитально отремонтировать здание гимназии № 88. Работы остановились в начале 2026 года на 94-процентной отметке, после чего с подрядчиком расторгли контракт, сообщал мэр Омска Сергей Шелест. Также прекращено сотрудничество по капитальному ремонту СОШ № 13 имени Пушкина за 117,26 миллиона рублей.
Стоит отметить, что в тот же период, в феврале 2026 года, фиксировалась блокировка счетов фирмы, на которых сложилось отрицательное сальдо примерно в 13,495 миллиона рублей. Банкротное дело инициировано в марте 2026 Межрайонной ИФНС № 7 по Омской области, заявленная сумма задолженности превышает 14,61 миллиона рублей.
По подсчетам «СуперОмска», основанным на данных сайта УФССП России, к моменту подготовки материала в отношении юрлица открыто порядка 110 исполнительных производств на общую сумму чуть более 101,9 миллиона рублей. Из них порядка 610 тысяч рублей проходят по категории «заработная плата», также около 53,9 миллиона рублей — взыскание в пользу банка ПСБ.