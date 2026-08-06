Доллар проиграл: какие валюты оказались дороже американской

Пятое место в рейтинге занимает британский фунт стерлингов стоимостью 632,56 тенге. Его позиции поддерживает не только одна из крупнейших экономик Европы, но и статус Лондона как одного из двух крупнейших мировых финансовых центров наряду с Нью-Йорком. По данным New Financial International Financial Centres Index 2026, именно США и Великобритания остаются единственными по-настоящему глобальными финансовыми центрами мира.