Дефицит торговли услугами за десять лет заметно сократился

В 2023 году дефицит немного увеличился, до 1,8 млрд долл. США, однако уже в 2024-м сократился до 1,1 млрд долл. США. За двадцать лет экспорт услуг вырос с 2,1 млрд до 12,8 млрд долл. США, тогда как импорт — с 7,5 млрд до 14 млрд долл. США. Благодаря опережающему росту экспорта дефицит уменьшился на 4,2 млрд долл. США.