Дефицит торговли услугами за десять лет заметно сократился

Дефицит международной торговли услугами за десять лет сократился в четыре раза.
Внешняя торговля Казахстана услугами остаётся дефицитной: страна продолжает покупать у зарубежных поставщиков больше услуг, чем продаёт иностранным клиентам. По итогам 2025 года экспорт международных услуг достиг 12,8 млрд долл. США, увеличившись за год на 8%. Импорт вырос на 8,1%, до 14 млрд долл. США. В результате дефицит составил 1,2 млрд долл. США против 1,1 млрд долл. США годом ранее.
В долгосрочной перспективе разрыв между экспортом и импортом заметно сократился. В 2005 году дефицит международных услуг составлял 5,4 млрд долл. США, в 2010-м он вырос до 7,2 млрд долл. США. В 2015 году дефицит уменьшился до 4,8 млрд долл. США, в 2020-м — до 3,2 млрд долл. США, а в 2022-м — до 1,6 млрд долл. США.
В 2023 году дефицит немного увеличился, до 1,8 млрд долл. США, однако уже в 2024-м сократился до 1,1 млрд долл. США. За двадцать лет экспорт услуг вырос с 2,1 млрд до 12,8 млрд долл. США, тогда как импорт — с 7,5 млрд до 14 млрд долл. США. Благодаря опережающему росту экспорта дефицит уменьшился на 4,2 млрд долл. США.
Основой казахстанского экспорта услуг остаются перевозки. В 2025 году их объём достиг 5,7 млрд долл. США, увеличившись на 5,2%, и составил 44,8% всего экспорта. Большая часть пришлась на грузовые перевозки: 4,5 млрд долл. США. Второе место заняли поездки, под которыми подразумеваются расходы иностранных граждан во время пребывания в Казахстане. Их объём вырос на 12,4%, до 2,9 млрд долл. США. Почти вся сумма пришлась на личные поездки, включая туризм, лечение, обучение и посещение родственников.
Наиболее быстро среди крупных направлений рос экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. За год он увеличился на 35,6%, до 1,4 млрд долл. США. Вместе с транспортными услугами и поездками это направление обеспечило 78% всей экспортной выручки.
Основной объём этой группы пришёлся на компьютерные услуги. Их экспорт вырос на 36%, до 1,1 млрд долл. США, впервые превысив отметку в 1 млрд долл. США. Из этой суммы 367,6 млн долл. США пришлось на майнинг цифровых активов, объём которого увеличился на 68,2%. Без учёта майнинга экспорт компьютерных услуг составил 775,1 млн долл. США.
Экспорт компьютерных услуг оказался крайне концентрированным территориально. В 2025 году из Астаны было экспортировано таких услуг на 1 млрд долл. США, что составило 90,3% общереспубликанского объёма. Этому может способствовать развитие столичной технологической экосистемы: на базе Astana Hub формируется стартап-экосистема, а в Астане запущен Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. В целом по стране активно развивается более 100 новых высокотехнологических компаний. В Алматы экспорт компьютерных услуг составил 65,8 млн долл. США. Два мегаполиса суммарно обеспечили 96,1% всего объёма.
Экспорт информационных услуг увеличился с 17,8 млн до 79,7 млн долл. США, тогда как экспорт телекоммуникационных услуг сократился на 6,1%, до 132,8 млн долл. США. Среди других крупных направлений экспорт финансовых услуг составил 825 млн долл. США, экспорт прочих деловых услуг — 808,6 млн долл. США.
В импорте крупнейшей категорией оставались поездки, то есть расходы казахстанцев за рубежом. Их объём сократился на 2,2%, до 3,8 млрд долл. США. Импорт транспортных услуг вырос на 5%, до 3,5 млрд долл. США, из которых почти 3 млрд долл. США пришлось на грузовые перевозки.
Ещё одной крупной статьёй стали прочие деловые услуги. Их импорт увеличился на 21,6%, до 2,8 млрд долл. США, обеспечив почти половину общего прироста импорта. Импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг вырос на 21,7%, до 735,2 млн долл. США, в том числе импорт компьютерных услуг — на 27,5%, до 429,1 млн долл. США.
Крупнейший положительный баланс Казахстан сформировал в транспортных услугах: 2,2 млрд долл. США. Профицит телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг составил 620 млн долл. США. Наиболее значительный дефицит наблюдался в прочих деловых услугах (около 2 млрд долл. США), а также в поездках (957,7 млн долл. США).
29 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан закрепил за собой статус нетто-экспортёра технологий, а экспорт IT-услуг превысил 1 млрд долл. США. Следующей задачей президент назвал масштабирование этого успеха, отметив развитие экосистемы Astana Hub и запуск в Астане Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.
В 2025 году глобальный экспорт услуг достиг 9,6 трлн долл. США. Крупнейшим экспортёром в мире оставались США с объёмом в 1,2 трлн долл. США. Далее расположились Великобритания (719,6 млрд долл. США), Ирландия (525,9 млрд долл. США по итогам 2024 года), Германия (518 млрд долл. США) и Франция (428,8 млрд долл. США).
Казахстан с показателем в 12,8 млрд долл. США занял 69-е место среди более чем 180 стран и территорий. На РК пришлось около 0,13% мирового экспорта услуг.
Среди стран ЕАЭС и Центральной Азии больший, чем у Казахстана, показатель наблюдался только у России: 46,3 млрд долл. США. Экспорт услуг Беларуси составил 11,7 млрд долл. США, Узбекистана — 9,3 млрд долл. США, Армении — 6,1 млрд долл. США. Показатель Кыргызстана по итогам 2024 года достиг 3,3 млрд долл. США, а показатель Таджикистана за 2025-й — 200 млн долл. США. По Туркменистану данные отсутствовали.
В первом квартале 2026 года экспорт услуг Казахстана вырос на 14,1%, до 3,1 млрд долл. США, а импорт — на 8,8%, до 3,3 млрд долл. США. Благодаря опережающему росту экспорта дефицит сократился на 34,5%, до 219,1 млн долл. США.
Основой экспорта оставались транспортные услуги. Их объём увеличился на 20,7%, до 1,6 млрд долл. США. Экспорт услуг, связанных с поездками, вырос на 10%, до 559,5 млн долл. США.
Экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг сократился на 3,4%, до 279 млн долл. США. Основную часть обеспечили компьютерные услуги, объём которых уменьшился на 1,6%, до 241,3 млн долл. США. В том числе экспорт услуг по майнингу цифровых активов сократился на 18,2%, до 63 млн долл. США. Без учёта майнинга экспорт компьютерных услуг, напротив, вырос на 6,1%, до 178,3 млн долл. США.
Экспорт телекоммуникационных услуг увеличился на 1,9%, до 30,8 млн долл. США, тогда как экспорт информационных услуг сократился вдвое, до 6,9 млн долл. США. Таким образом, уменьшение объёма экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг было связано прежде всего с майнингом и информационными услугами.
В импорте крупнейшими статьями также были транспортные услуги и поездки. Импорт транспортных услуг вырос на 24,8%, до 956 млн долл. США, тогда как расходы казахстанцев за рубежом сократились на 10,2%, до 797,2 млн долл. США. Импорт прочих деловых услуг увеличился на 16,4%, до 617,9 млн долл. США.
Импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг вырос на 30,4%, до 203,6 млн долл. США. В результате положительный баланс по этому направлению сократился с 132,6 млн до 75,4 млн долл. США.
Главным ограничением казахстанского экспорта услуг остаётся его высокая отраслевая и территориальная концентрация. Основная выручка по-прежнему формируется за счёт перевозок, поездок и IT-сектора, тогда как в деловых, строительных и связанных с интеллектуальной собственностью услугах сохраняется значительный дефицит. Развитие этих направлений и расширение географии компьютерного экспорта за пределы Астаны позволили бы сделать рост более устойчивым и распределить его эффект между регионами.