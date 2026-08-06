КрасЖД организует доставку песка для ремонта инфраструктуры аэропорта Подкаменная Тунгуска на Крайнем Севере в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская железная дорога участвует в мультимодальных перевозках строительных материалов для капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и других объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Подкаменная Тунгуска в посёлке Бор (Туруханский округ Красноярского края).
Железнодорожники организуют доставку песка по маршруту КрасЖД протяженностью 437 км от станции Дубинино до станции Лесосибирск.
Сыпучий груз перевозится в мягких контейнерах — биг-бэгах, защищающих от влаги и других внешних воздействий. На станции Дубинино такая технология погрузки песка применяется впервые: организацию и сопровождение перевозки на всех этапах ведут специалисты Красноярского центра продажи услуг ОАО «РЖД».
Со станции Лесосибирск после перевалки в порту песок речным транспортом доставляется по Енисею в посёлок Бор.
Погрузка ведется оперативно в связи с коротким периодом речной навигации, во время которой осуществляется снабжение труднодоступных районов Крайнего Севера в Красноярском крае.
В настоящее время на станцию Лесосибирск КрасЖД перевезено 85% от запланированного объема сыпучего строительного груза, — всего будет доставлено 5 тыс. тонн песка.
Аэропорт Подкаменная Тунгуска расположен в центре поселка Бор. Этот северный населенный пункт удален от Красноярска почти на 1 тыс км: поселок раскинулся на берегу Енисея, в месте, где с ним сливается горная река Подкаменная Тунгуска. Во всём мире эта река известна в связи с падением в ее бассейне в 1908 году Тунгусского метеорита.
Для жителей труднодоступных населенных пунктов на Крайнем Севере, к которым нет железных и автомобильных дорог, воздушное сообщение — важнейший путь связи с «большой землей». Обновление аэродрома, для которого КрасЖД доставляет стройматериалы, ведется по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта».