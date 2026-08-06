КрасЖД организует доставку песка для ремонта инфраструктуры аэропорта Подкаменная Тунгуска на Крайнем Севере в Красноярском крае

Аэропорт Подкаменная Тунгуска расположен в центре поселка Бор. Этот северный населенный пункт удален от Красноярска почти на 1 тыс км: поселок раскинулся на берегу Енисея, в месте, где с ним сливается горная река Подкаменная Тунгуска. Во всём мире эта река известна в связи с падением в ее бассейне в 1908 году Тунгусского метеорита.