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Беспилотники начали выявлять незаконный сброс мусора в Нижегородской области

За время тестовых полетов дроны уже помогли выявить десять случаев незаконного сброса отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области начали тестировать беспилотники для выявления незаконного сброса мусора с грузовиков. Во время полетов дроны фиксируют нарушения в режиме реального времени, после чего информация оперативно поступает в региональное министерство экологии. С середины июля с помощью новой системы уже удалось выявить десять нарушителей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Испытания проходят в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и экспериментального правового режима, действующего в регионе. В проекте участвуют областные министерства, АНО «Горький Тех», научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и компания-оператор БАС. Поддержку инициативе оказывает и региональное управление МВД.

Во время мониторинга оператор управляет беспилотником, который обнаруживает факты незаконного сброса отходов и передает точные координаты нарушителей. Если нарушение относится к компетенции Минэкологии, специалисты составляют административный протокол. В остальных случаях материалы направляют в полицию.

По данным Минэкологии, штраф за незаконный сброс отходов для граждан составляет от 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч. В ведомстве отмечают, что один самосвал может перевозить до 40 кубометров мусора, а ликвидация такой нелегальной свалки обходится бюджету примерно в 80 тысяч рублей. С начала года за подобные нарушения к ответственности уже привлекли около 90 человек. В дальнейшем власти планируют расширять применение беспилотников для экологического контроля и других задач.

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