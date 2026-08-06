Беспилотники начали выявлять незаконный сброс мусора в Нижегородской области

По данным Минэкологии, штраф за незаконный сброс отходов для граждан составляет от 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч. В ведомстве отмечают, что один самосвал может перевозить до 40 кубометров мусора, а ликвидация такой нелегальной свалки обходится бюджету примерно в 80 тысяч рублей. С начала года за подобные нарушения к ответственности уже привлекли около 90 человек. В дальнейшем власти планируют расширять применение беспилотников для экологического контроля и других задач.