Льготные кредиты до 86,5 млн тенге: хорошую новость сообщили алматинскому бизнесу

Как рассказали в пресс-службе акимата города 6 августа 2026 года, максимальная сумма займа составляет 86,5 млн тенге на одного заемщика. Срок кредитования на инвестиционные цели — до 7 лет, на пополнение оборотных средств — до 3 лет.