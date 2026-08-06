В Самарской области резко выросли зарплаты у ИТ-руководителей

В Самарской области заметно выросли зарплатные предложения у руководителей групп разработки — на 100% (до 400 тысяч рублей), у сварщиков — на 91% (до 239,1 тысяч рублей). В топ-10 также вошли кладовщики, директора по маркетингу, машинисты и другие. Самые высокие медианные зарплаты на вахтовых вакансиях: летом показатель достиг 168,6 тысяч рублей. Об этом сообщили в hh.ru.
«Компании активнее поднимают зарплаты для кандидатов без опыта — за год показатель вырос на 13%, до 61,7 тысяч рублей. При этом востребованы и опытные сотрудники: у людей со стажем более шести лет медианная зарплата 114 тысяч рублей. Так бизнес привлекает и молодежь, и профессионалов», — говорится в сообщении.
По итогам семи месяцев медианная зарплата при полной занятости выросла на 10%, до 70,1 тысяч рублей. В сегменте подработки она составила 168,4 тысяч рублей, при частичной занятости 52,6 тысяч рублей.