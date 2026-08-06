В Самарской области резко выросли зарплаты у ИТ-руководителей

В Самарской области заметно выросли зарплатные предложения у руководителей групп разработки — на 100% (до 400 тысяч рублей), у сварщиков — на 91% (до 239,1 тысяч рублей). В топ-10 также вошли кладовщики, директора по маркетингу, машинисты и другие. Самые высокие медианные зарплаты на вахтовых вакансиях: летом показатель достиг 168,6 тысяч рублей. Об этом сообщили в hh.ru.