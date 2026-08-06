На базе Советско-Гаванского завода «Якорь» планируют построить центр судоремонта

— Рыбохозяйственный комплекс остается значимым направлением для экономики Хабаровского края. У нас есть все, чтобы быть лидерами. Это и разнообразные запасы водных биологических ресурсов, и выгодное положение — мы можем продавать и на экспорт, и на внутренний рынок. Поэтому перед нами стоят задачи — превратить все эти очевидные географические, логистические и природные преимущества в точку интенсивного развития отрасли, — сказал Дмитрий Демешин.