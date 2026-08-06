На базе Советско-Гаванского завода «Якорь» планируют построить центр судоремонта

В Хабаровском крае под руководством губернатора Дмитрия Демешина состоялась стратегическая сессия по теме развития рыбохозяйственного комплекса. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в регионе уже начали работу по восстановлению завода «Якорь» в Советской Гавани.
На базе завода планируют создать современный центр судоремонта. Помимо этого, в будущем здесь хотят возвести и центр судостроения. В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили, что рыбная отрасль позволит обеспечить предприятию базовый портфель заказов.
— Сегодня рыбодобывающие предприятия края вынуждены ремонтировать суда за рубежом — в Республике Корея и Китае. На Дальнем Востоке работает 718 рыбопромысловых судов, ежегодная потребность в доковых ремонтах составляет 287, а мощности дальневосточных предприятий позволяют выполнять лишь 80 ремонтов в год — всего 27% от потребности. Для обеспечения своевременного и квалифицированного ремонта необходимо еще как минимум 30 доков, — добавили в ведомстве.
Между тем доля региона в общероссийском вылове составляет 10%. По словам председателя комитета рыбного хозяйства края Никиты Короля, за два года доходы регионального бюджета увеличились почти вдвое благодаря добыче рыбы. К слову, на территории субъекта работают свыше 100 рыбодобывающих предприятий.
Несмотря на вышесказанное, Хабаровский край все же нуждается в наращивании темпов по добыче рыбы. Для примера, ранее регион добывал 90 тысяч тонн лосося, а сейчас — 35 тысяч тонн.
— Рыбохозяйственный комплекс остается значимым направлением для экономики Хабаровского края. У нас есть все, чтобы быть лидерами. Это и разнообразные запасы водных биологических ресурсов, и выгодное положение — мы можем продавать и на экспорт, и на внутренний рынок. Поэтому перед нами стоят задачи — превратить все эти очевидные географические, логистические и природные преимущества в точку интенсивного развития отрасли, — сказал Дмитрий Демешин.
Кроме того, на сессии обсудили развитие глубокой переработки рыбной продукции. В 2025 году, например, объем производства составил 339 тысяч тонн, то есть 71% от объема собственного вылова. Однако доля глубокой переработки составила 16%.
— Нам нужно развивать глубокую переработку, наращивать внутреннее потребление. Это наша подушка безопасности. Конечно, экспортные поставки проще, но мы не можем полагаться только на них. Задача по развитию внутреннего рынка поставлена Президентом, и мы обязаны ее решать, — подчеркнул глава региона.
Еще одной темой для обсуждений стал проект «Доступная рыба». Отмечается, что в 2026-м планируется реализовать порядка тысячи тонн тихоокеанских лососей, что вдвое больше, чем в прошлые годы.
— В этом году программа получила новый импульс: с предприятиями заключены соглашения, по которым они направляют на социальные нужды 3−4% от объемов вылова, — рассказали в пресс-службе правительства края.
На сессии уделили внимание важности проработки дополнительных мер поддержки, в частности субсидирования для социальных категорий.
Затронули на совещании и тему воспроизводства лососевых. Для строительства новых рыбоводных заводов с целью наращивания объемов по выпуску молоди требуется привлечение частных инвестиций в регион. Сейчас правительство края совместно с Хабаровск-НИРО разрабатывает проект создания как минимум 10 предприятий с мощностью до 200 млн штук молоди ежегодно.
— Как показывает практика, бизнес не готов вкладываться в дорогостоящие исследования для формирования рыбоводных участков, если участок затем может быть выставлен на аукцион и уйти другому инвестору. Одно из предложений, прозвучавших на стратсессии, — создание цифровой аналитической платформы с готовыми исследованными участками. Это позволит минимизировать финансовые риски для бизнеса и ускорить строительство рыбоводных заводов, — объяснили в ведомстве.
Итоговый план мероприятий, способствующих развитию рыбохозяйственного комплекса в Хабаровском крае, губернатору планируют представить до конца сентября.