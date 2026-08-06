Журнал «Сноб» представил проект о культурной ценности Норильска

«Арт-резиденции — очень модное явление, их число растёт в геометрической прогрессии, но мало кому удаётся продержаться на плаву. Мы же непрерывно работаем с 2016 года. За это время через нас прошли больше 50 резидентов. К нам попадают не за портфолио, известность или наличие художественного образования, а за мощные идеи. За год мы принимаем до семи резидентов. Это отличный инструмент поддержки молодых художников, которым часто не хватает ресурсов для роста», — рассказала директор Музея Норильска, основатель и куратор PolArt Наталья Федянина.