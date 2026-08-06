Журнал «Сноб» представил проект о культурной ценности Норильска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Журнал «Сноб» рассказал о главных культурных объектах и проектах Норильска и представил их карту. Как отмечается в издании, «культурные институции Норильска сегодня переживают настоящее возрождение, расширяя рамки привычного представления о городе как о сугубо промышленном центре». Основу культурной инфраструктуры составляют 13 учреждений.
Музей Норильска является одним из основных культурных центров. Весной текущего года здесь прошла выставка «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы».
Выставку организовали Российский международный олимпийский университет и «Норникель» при поддержке Ночной хоккейной лиги.
Музей Норильска известен не только своими выставками, но и полярной арт-резиденцией PolArt, которая стала плацдармом для экспериментов и новых художественных практик. В этом году резиденции исполняется десять лет.
«Арт-резиденции — очень модное явление, их число растёт в геометрической прогрессии, но мало кому удаётся продержаться на плаву. Мы же непрерывно работаем с 2016 года. За это время через нас прошли больше 50 резидентов. К нам попадают не за портфолио, известность или наличие художественного образования, а за мощные идеи. За год мы принимаем до семи резидентов. Это отличный инструмент поддержки молодых художников, которым часто не хватает ресурсов для роста», — рассказала директор Музея Норильска, основатель и куратор PolArt Наталья Федянина.
В апреле этого года Музей Норильска и Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко при содействии «Норникеля» запустили десятидневный образовательный интенсив «Практики художественного исследования территорий». Приезду молодых художников предшествовала двухмесячная подготовка: встречи онлайн и офлайн с организаторами проекта, экспертами и бывшими резидентами PolArt.
«Для нашего индустриального города художественная практика — совершенно новая, экспериментальная история про меняющиеся смыслы. Это сигнал, что городу требуются люди творческих специальностей: не только художники, но и кураторы, дизайнеры, специалисты видеопродакшена», — подчеркнула Федянина.
Ещё одной яркой культурной институцией города является Норильский колледж искусств, основанный в 1967 году и объединивший выпускников ведущих советских консерваторий.
В 2022 году на базе колледжа при поддержке «Норникеля» открылся Образовательный центр Юрия Башмета — 16-й в России и первый в Заполярье. В центр приезжают ведущие педагоги и музыканты и проводят мастер-классы для детей.
Открывшийся год назад общественно-культурный центр «Башня» стал новой культурной площадкой города. В бывших типографских цехах на Комсомольской улице разместилось креативное пространство Агентства развития Норильска — общественная площадка нового формата, где работают, делятся опытом и демонстрируют свои проекты публике представители разных творческих профессий.
Именно тут весной открылась театральная студия петербургского режиссёра и педагога Дмитрия Крестьянкина, где подростки проходят тренинги на развитие фантазии, раскрепощение и умение работать с собственным телом, а также ставят спектакли.
Добавим, что в 2026 году в Норильске при поддержке «Норникеля» проходит второй фестиваль театрального искусства «Норильские сезоны». В предстоящей осенней программе фестиваля — одна из самых ярких премьер Московского театра юного зрителя — «Медовый месяц в “Кукольном доме”», а также уникальный вечер балета Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона.