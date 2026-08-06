Более 16 тысяч штрафов и спецстоянки: в Алматы жестко взялись за грузовой транспорт

По данным ведомства на 6 августа 2026 года, в городе зарегистрировано более 48 тысяч грузовых автомобилей. За семь месяцев к административной ответственности привлечены свыше 16 тысяч водителей грузового транспорта.
Полицейские выявили 1 033 факта управления технически неисправными автомобилями. 229 водителей привлечены к ответственности за превышение допустимых норм содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах, а 42 грузовых автомобиля помещены на специализированную стоянку.
С середины июля специализированная мобильная группа выявила 428 нарушений Правил дорожного движения, и 21 грузовой автомобиль был водворен на специализированную штрафную стоянку.
Начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев подчеркнул, что каждый грузовой автомобиль, выходящий на линию, должен соответствовать требованиям безопасности и экологическим нормативам. Он отметил, что неисправная тормозная система, изношенные шины и чрезмерная дымность выхлопа являются реальными факторами риска, способными привести к тяжелым последствиям, и контроль будет продолжен.
27 июля также сообщалось об усилении контроля за незаконным сливом жидких бытовых отходов в городе. Основанием для проверок служат записи с камер, сообщения жителей и результаты мониторинга.