Суд на Урале приостановил взыскание 850 млн с подрядчика магнитогорского ФОКа

Напомним, московская фирма в 2024 году стала генподрядчиком строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с олимпийским бассейном в Магнитогорске. Сумма контракта составляла 1,9 млрд рублей. Сначала работы шли по графику, однако весной 2025 года стройплощадка опустела. В итоге контракт с подрядчиком расторгли, было возбуждено уголовное дело.