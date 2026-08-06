Суд на Урале приостановил взыскание 850 млн с подрядчика магнитогорского ФОКа

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по делу о взыскании средств по муниципальному контракту между МКУ «Управление капитального строительства» из Магнитогорска и московской компанией ООО «Строй. Ка».
Муниципальное учреждение требует взыскать с подрядчика 851,3 млн рублей неосновательного обогащения. ООО «Строй. Ка» подало встречный иск на сумму 34,5 млн рублей.
В судебном заседании 3 августа 2026 года удовлетворено ходатайство компании «Строй. Ка» о проведении судебной экспертизы. Проведение исследования поручено экспертам ООО «Региональный Центр Экспертизы».
Экспертиза должна быть завершена до 25 сентября 2026 года. На время проведения экспертизы производство по делу приостановлено. Следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о возобновлении производства, назначено на 29 сентября.
Напомним, московская фирма в 2024 году стала генподрядчиком строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с олимпийским бассейном в Магнитогорске. Сумма контракта составляла 1,9 млрд рублей. Сначала работы шли по графику, однако весной 2025 года стройплощадка опустела. В итоге контракт с подрядчиком расторгли, было возбуждено уголовное дело.