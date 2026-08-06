Медленный, но рост: что будет с ценами на квартиры в Челябинске до конца года

С начала года в Челябинской области выросли цены на квартиры в новостройках. По данным регионального минстроя, в январе квадратный метр в среднем стоил 159 тыс. рублей, а летом уже 160−170 тысяч рублей. Динамику цен и прогноз озвучили эксперты на посвященном Дню строителя круглом столе в КП-Челябинск.