Vietjet Qazaqstan отменила рейсы из Омска в Астану до 15 августа

Казахстанская авиакомпания Vietjet Qazaqstan в очередной раз перенесла сроки возобновления прямых рейсов между Омском и Астаной. Теперь полеты по маршруту отменены как минимум до 15 августа.
Обновленная информация появилась на официальном сайте перевозчика. Это уже четвертое продление ограничений с момента приостановки авиасообщения в начале июля.
«Рейсы по маршруту Астана — Омск — Астана отменены с 9 июля по 15 августа 2026 года включительно. Информация о выполнении последующих рейсов будет обновляться по мере развития ситуации. Пассажиры рейсов, затронутых изменениями, будут проинформированы индивидуально по контактным данным, указанным при бронировании», — сообщили в авиакомпании.
Перевозчик также отметил, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов и минимизации рисков длительных задержек и вынужденных изменений расписания. Пассажирам отмененных рейсов обещают полный возврат стоимости билетов без штрафов и удержаний.
Напомним, впервые рейс между Омском и Астаной не состоялся 6 июля, когда Омский аэропорт временно приостановил прием и отправку самолетов из-за атаки беспилотников на регион. После этого авиакомпания несколько раз переносила сроки возобновления полетов: сначала до 20 июля, затем до 31 июля, позже — до 8 августа.
В настоящее время продажа билетов на рейсы до середины августа недоступна. О дальнейшей судьбе маршрута перевозчик обещает сообщить дополнительно.