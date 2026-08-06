На АЗС Волгограда поступит топливо с нежелательными примесями

Российское правительство разрешило ввозить в страну и продавать на заправках бензин экологических классов К2, К3 и К4, которые также обозначаются терминами «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Минэнерго.
Выпуск и оборот такого автомобильного топлива позволен до 1 июля 2027 года. При этом сотрудники автозаправок будут обязаны предоставлять покупателям информацию об экологическом классе бензина, поступившего в продажу. Так автомобилисты смогут сделать осознанный выбор.
По данным Росстата, с 28 июля по 3 августа в ряде регионов страны зафиксирован рост цен на бензин — до 5,2% в Томской области. В то же время в других субъектах отмечено снижение стоимости топлива — до 15,1% в Севастополе.
В Волгоградской области, по данным статистического ведомства, средняя цена бензина составила на 3 августа 70,63 рубля — от 66,56 за литр АИ-92 до 96,84 за литр АИ-98, стоимость дизеля — 77,92 рубля.