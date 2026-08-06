10 млн рублей будет направлено на поддержку бизнеса участников проекта «СВОе дело» в Нижегородской области

10 млн рублей распределят между 10 финалистами проекта «СВОе дело» (18+) в Нижегородской области. Средства выделены по инициативе губернатора Глеба Никитина, они будут предоставлены в виде субсидии на компенсацию затрат, связанных с развитием предпринимательской деятельности.
Проект «СВОе дело» реализуют Минпром Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России», регионального министерства демографии и развития человеческого капитала и Центра инноваций социальной сферы в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Проект “СВОе дело” помогает ветеранам специальной военной операции и членам их семей пройти путь от бизнес-идеи до открытия собственного дела. Следующий важный этап — помочь начинающим предпринимателям закрепиться на рынке и создать условия для дальнейшего развития бизнеса. Большинство участников проекта реализуют свои идеи в районах области. При выборе направления они опираются на реальные потребности территорий, на которых живут. Поэтому финансирование позволит не только поддержать проекты ветеранов СВО и членов их семей, но и сделать вклад в развитие экономики округов», — отметил губернатор Глеб Никитин. «Проект “СВОе дело” — важный этап возвращения к мирной жизни для наших ветеранов с активной жизненной позицией. Средства субсидии финалисты проекта смогут получить на компенсацию расходов, понесенных при запуске и развитии бизнеса. Это могут быть расходы на приобретение оборудования, сырья, оплату аренды и коммунальных услуг, ремонт помещений, подключение к инженерной инфраструктуре», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Средства также можно будет использовать на приобретение программного обеспечения, создание и продвижение сайтов и аккаунтов в социальных сетях, оформление результатов интеллектуальной деятельности, уплату первоначального взноса по договору лизинга оборудования и другие направления.
«Программа “СВОе дело” включает комплекс инструментов, которые помогают ветеранам и участникам СВО и членам их семей погрузиться в развитие своего проекта: обучение основам предпринимательства, подготовку бизнес-плана и работу с действующими участниками рынка. Кроме того, 24 победителя бизнес-игр получат сертификаты на продвижение своих проектов в социальных сетях, десять лучших инициатив — помощь в создании товарного знака, разработке сайта и рекламном продвижении. Для действующих предпринимателей предусмотрено обучение по упаковке бизнеса во франшизу, а пяти лучшим помогут вывести проекты на этот этап. Субсидия позволит снизить финансовую нагрузку и создаст дополнительные возможности для расширения бизнеса», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Он добавил, что субсидия позволит компенсировать наиболее востребованные расходы, с которыми сталкиваются предприниматели на старте, а максимальный размер поддержки составит 1 млн рублей на одного получателя.
Проект «СВОе дело» продлится до конца сентября. В рамках программы участники также проходят профессиональную диагностику в кадровом центре «Работа России» и получают поддержку от филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Ожидается, что за время реализации проекта «СВОе дело» в нем примут участие более 190 человек.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.