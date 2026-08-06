10 млн рублей будет направлено на поддержку бизнеса участников проекта «СВОе дело» в Нижегородской области

«Проект “СВОе дело” помогает ветеранам специальной военной операции и членам их семей пройти путь от бизнес-идеи до открытия собственного дела. Следующий важный этап — помочь начинающим предпринимателям закрепиться на рынке и создать условия для дальнейшего развития бизнеса. Большинство участников проекта реализуют свои идеи в районах области. При выборе направления они опираются на реальные потребности территорий, на которых живут. Поэтому финансирование позволит не только поддержать проекты ветеранов СВО и членов их семей, но и сделать вклад в развитие экономики округов», — отметил губернатор Глеб Никитин. «Проект “СВОе дело” — важный этап возвращения к мирной жизни для наших ветеранов с активной жизненной позицией. Средства субсидии финалисты проекта смогут получить на компенсацию расходов, понесенных при запуске и развитии бизнеса. Это могут быть расходы на приобретение оборудования, сырья, оплату аренды и коммунальных услуг, ремонт помещений, подключение к инженерной инфраструктуре», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.